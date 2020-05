"Drecksloch!" Spielerfrau zieht über England her

Von 2014 bis 2015 spielte Angel di Maria bei Manchester United. Zum Leidwesen seiner Frau Jorgelina Cardoso, die ihre Abneigung zum Leben auf der Insel unverblümt öffentlich machte.

Schon beim ersten Angebot der "Red Devils" hatte Cardoso erklärt, nicht nach England zu wollen, wie sie in der Sendungerklärte. "Wir haben uns deswegen gestritten. Ich habe ihm gesagt: ,Keine Chance.? Er kann da alleine hingehen", schilderte die Spielerfrau.Ein Besuch bei Landsmann Sergio Aguero, der bei Manchester City spielt, sollte die Stimmung der Argentinierin aufhellen. Doch es wurde noch schlimmer. "Es war fürchterlich. Ich habe zu Angel gesagt: ,Geh in irgendein Land, aber ja nicht nach England.?"Doch der Offensivspieler hörte nicht auf seine Frau, wechselte von Real Madrid zu Manchester United. "Im Jahr darauf saßen wir dann in Manchester und es war fürchterlich. So ein Drecksloch!"Doch warum gefiel es der Argentinierin nicht im Norden Englands? "Die Frauen sind alle total aufgetakelt. Wenn man auf der Straße ist, weiß man nicht, ob man gleich umgebracht wird. Und das Essen ist ekelhaft."In Paris, wohin es Di Maria daraufhin verschlug, dürfte es der Spielerfrau besser gefallen.