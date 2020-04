03.04.2020 11:19 "Ein Fußballer hält ein Jahr ohne Gehalt locker aus!"

Carlos Tevez ist in seiner schillernden Karriere viel herumgekommen. Unter anderem kickte der Argentinier zu Manchester United, Lokalrivalen City oder auch bei Juventus in Italien. Der Stürmer mahnt zu mehr Solidarität in der Coronakrise.