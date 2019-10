"Eurofighter" LASK und WAC siegen in Bundesliga

Der LASK dreht in Hartberg einen 0:1-Rückstand, siegt am Ende mit 2:1. Der WAC lässt St. Pölten beim 4:0-Heimerfolg nicht den Hauch einer Chance.

Weissman glänzt mit Doppelpack und Traumtor

Am Donnerstag waren der LASK und Wolfsberg noch in der Europa League im Einsatz, an Sonntag siegen beide Klubs in der heimischen Bundesliga!Allerdings hatte der LASK dabei hart zu kämpfen. Die Linzer waren in Hartberg drückend überlegen, vergaben aber zig Topchancen und gerieten durch das erste Bundesligator von Ostrak (56.) völlig überraschend mit 0:1 in Rückstand (55.). Der Favorit wankte aber nur kurz, zehn Minuten später glich Ranftl nach einem Durcheinander im Hartberger Strafraum bereits aus. Die Oberösterreicher drückten weiter, Michorl markierte mit einer tollten Direktabnahme ins lange Kreuzeck den 2:1-Endstand (65.).Keine Mühe hatte der WAC vor Heimpublikum gegen spusu SKN St. Pölten. Die Kärntner gingen nach 12 Minuten durch Ritzmaier in Führung, Liendl lieferte die mustergültige Vorarbeit. In der 38. Minute schlug Torjäger Weissman erstmals zu: Drei St. Pölten-Verteidiger konnten Schmidt den Ball nicht abnehmen, dieser passte in die Mitte zu Weissman, der den Ball nur noch über die Linie schieben musste. Leitgeb traf in der 66. Minute zum 3:0, den Schlusspunkt zum 4:0 markierte Weismann. Aus der Drehung heraus versenkte der Israeli den Ball halbvolley im langen Eck – sein 11. Saisontreffer in neun Bundesligaspielen.In der Tabelle bleibt der LASK nach dem siebten Auswärtssieg in Folge mit 23 Zählern Zweiter, der Rückstand auf Tabellenführer Salzburg beträgt fünf Punkte. Nur einen Punkt hinter den Linzern lauert der WAC auf Platz drei.