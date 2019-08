"Frauen ohne Kinder sind glücklicher"

Unverheiratet? Macht nichts: Es gibt einen Glücksexperten, der behauptet, dass Single-Frauen ohne Kinder zufriedener seien als der Rest der Bevölkerung.

Die Gesellschaft lebt uns oft vor, dass Heiraten und Kinderkriegen einfach zu einem glücklichen Leben dazugehören. Paul Dolan , Professor für Verhaltenswissenschaften an der London School of Economics und Bestsellerautor von "Happiness by Design", stellt dieses Modell gern in Frage.Heiraten macht nicht unbedingt glücklichVor kurzem sprach er beim Hay Festival in Wales über den Schlüssel zum Glück. In seinem Vortrag sagte er, dass die traditionellen Erfolgsstandards — also Heiraten und eine Familie Gründen — nicht im Zusammenhang mit Glückseligkeit stehen würden. "Verheiratete Menschen sind glücklicher als andere Bevölkerungsgruppen. Oder zumindest behaupten sie glücklich zu sein, wenn sie nach ihrem Gefühlszustand gefragt werden und der Partner oder die Partnerin im Raum ist. Ist die befragte Person jedoch alleine, lautet die Antwort oft", erklärte Dolan gegenüberFrauen leiden eher unter EhenSowohl in seinem Vortrag als auch in seinem Buch bezieht er sich auf den(ATUS), der das Vorhandensein von Glück und Unglück bei ledigen, verheirateten, geschiedenen, getrennt lebenden und verwitweten Personen vergleicht.Auch wenn sich die Studienergebnisse auf beide Ehepartner beziehen,, die häufiger an den negativen Auswirkungen einer Ehe leiden. Bei Männern führe die Ehe oft dazu, dass sie weniger Risiken eingehen, mehr Geld verdienen und länger leben. Bei Frauen, und zwar besonders bei verheirateten Frauen mittleren Alters, steige das Risiko, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtere und sie psychische Erkrankungen erleiden.(gss)