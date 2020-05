"Game of Thrones"-Star stemmt 501-Kilo-Rekord

"The Mountain" aus der Erfolgsserie "Game of Thrones" stemmt 501 Kilogramm und stellt damit einen neuen Weltrekord auf.

Hafthor Björnsson ist neuer Weltrekordhalter im Kreuzheben. Der 31-Jährige, bekannt für seine Rolle als "The Mountain" in der HBO-Serie "Game of Thrones", stemmte am Samstagnachmittag auf seinem YouTube-Kanal 501 Kilogramm aus dem Kreuz.Der 2,05 Meter große Isländer zertrümmerte damit den Weltrekord die Bestmarke von Eddie Hall, der 2016 500 Kilogramm gestemmt hatte.2018 wurde "Der Berg" zum stärksten Mann der Welt gekürt. Er selbst wiegt übrigens stolze 199 Kilogramm. Weiter oben seht ihr das Video seiner Bestleistung.