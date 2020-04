"Geisterspiele kosten uns jeden Tag Milliarden!"

Der ehemalige deutsche Nationalteam-Tormann Jens Lehmann sorgt für Wirbel. Mit seinen Vorschlägen zum Umgang mit dem Coronavirus in Deutschland erntet der 50-Jährige viel Kritik.

Lehmann ist kein Freund von Geisterspielen, das machte er auch in der-Sendung "Doppelpass" deutlich."Diese Frage hat mir auch noch keiner beantworten können, warum in einem Stadion wie der Allianz Arena, wo 70.000 Leute reinkommen, warum man da nicht 20.000 reinstecken kann", so Lehmann."Bei einem Abstand von zehn Metern würden sich Fans im Stadion wahrscheinlich nie in die Quere kommen", erklärt der ehemalige Dortmund- und Arsenal-Keeper.Lehmann will den Fußball so schnell wie möglich wieder hochfahren: "Jeder Tag kostet uns Milliarden!" In den sozialen Netzwerken wird Lehmann für seine Aussagen scharf kritisiert.Auch der ehemalige ÖFB-Teamkapitän Marc Janko geht auf Twitter auf Lehmanns Thesen ein und fragt die Fans, wie sie zu diesem Thema stehen.