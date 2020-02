"Goldi" erhält Flugverbot von seiner Ehefrau Astrid

Die Skisprung-Elite ist am Wochenende im Weitenrausch. Nur der "König" der Skiflieger ist am Kulm zum Zusehen verdammt: Andreas Goldberger hat Flugverbot.

Das Programm

Andreas Goldberger blutet am Wochenende das Herz. Während die besten Skispringer im Weltcup den Schanzenrekord von 244 Meter (Peter Prevc) jagen, muss der Weltmeister von 1996 im Zielraum zusehen.Der ORF-Experte wird in Bad Mitterndorf keinen Kamerasprung machen. Warum, erklärt er in seiner Kolumne in der "Krone". "Ich selbst bin erstmals ohne Sprungausrüstung dabei", steigt Goldberger ein."Das tut zwar weh, aber irgendwann ist mit dem Fliegen Schluss. Meine Frau hat mich überzeugt, und sie hat recht damit."Flugverbot von der Gattin Astrid. Aus gutem Grund: Goldberger ist 47 Jahre alt und Vater zweier Söhne. Tobias und Alexander sind drei und vier Jahre jung.11:00 Uhr – Offizielles Training (zwei Durchgänge)13:00 Uhr – Qualifikation10:00 Uhr – Probedurchgang11:00 Uhr – Einzel-Wettkampf09:45 Uhr – Qualifikation11:00 Uhr – Einzel-Wettkampf