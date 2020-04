"Heldin!" Ur-Oma (95) von Fabregas überlebt Corona

Mit 95 Jahren erkrankte die Ur-Oma von Fußballstar Cesc Fabregas an Covid-19. Jetzt gibt der Weltmeister von 2010 bekannt, dass seine Ur-Großmutter wieder genesen ist.

Anfang April gab Spaniens Weltmeister von 2010 und Europameister von 2008 und 2012 Cesc Fabregas bekannt, dass seine Ur-Oma unter den 70 Prozent der Bewohner eines Pflegeheims in seiner Heimatstadt Arenys de Mar zählt, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben.Doch jetzt ist der 32-Jährige, der aktuell für den AS Monaco spielt und die Corona-Krise im Fürstentum verbringt, wieder überglücklich. Auf Twitter postete er ein Foto seiner rüstigen Ur-Großmutter und verriet: "Sie hat mit 95 Jahren das Corona-Virus überwunden. Gestern war der Test negativ!"Fabregas, der in den nächsten vier Monaten auf sein Gehalt verzichtet und seinem Verein somit hilft, zwei Millionen Euro einzusparen, erklärt weiters: "Meine Urgroßmutter ist eine Superheldin, aber ohne die Hilfe der Krankenschwestern und Ärzte, die in jedem Moment ihr Leben geben, wäre dies nicht möglich gewesen."