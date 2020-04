"Heute" bringt dir eine Nintendo Switch zu Ostern

Wir haben dir ein Gaming-Geschenk zu Ostern geschnürt! Zu gewinnen gibt es eine Nintendo Switch samt Ring Fit Adventure, Spielen und eShop-Guthaben.

Daheim und trotzdem fit bleiben? "Heute" macht es möglich! In unserem Oster-Gewinnspiel verlosen wir nicht nur eine Spielkonsole Nintento Switch, sondern auch Zubehör, das Geist und Körper trainiert! Im Osterpaket befindet sich neben der Switch-Konsole nämlich Folgendes:Da wäre einerseits Ring Fit Adventure, ein Game, das nicht mit dem Controller, sondern mit Fitnessübungen gesteuert wird. Dazu werden die Joy-Con-Controller in einen Ring, den man in Händen hält, und einen Beingurt eingesetzt. Der "Heute"-Test konstatierte viel Spielspaß mit Muskelkater-Garantie Zudem gab erst kürzlich Dr. Kawashima sein Comeback, der bereits in Spielen für Nintendo DS, 3DS und Wii U aufgetreten war. In "Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für Nintendo Switch" werden täglich ein paar Knobelaufgaben erledigt, um das Gehirn auf Trab zu bringen. Das Spiel berechnet dann das geistige Alter des Spielers, das sich mit längerer Nutzung möglichst verjüngt.Auch sonst haben wir jede Menge Spiele eingepackt: Mit dabei sind noch Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8 Deluxe und Yoshi's Crafted World . Noch einen Wunsch offen? Dann geben wir dir auch noch ein 20-Euro-Guthaben für den Nintendo eShop obendrauf – damit du dir noch mehr Spielvergnügen nach eigenem Gusto aus dem Store laden kannst!