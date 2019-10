Volle Hütte! "Heute" sorgt für Hockey-Fieber in Wien

Die Aktion von "Heute" und Hauptsponsor spusu ist ein voller Erfolg. Die Cracks der Vienna Capitals fiebern dem ausverkauften Heimspiel gegen Innsbruck entgegen.

Partystimmung in Kagran! Am Freitag treffen die spusu Vienna Capitals zu Hause auf Innsbruck (19.15 Uhr) – und die Erste Bank Arena ist restlos ausverkauft.Mehr als 7.000 Fans folgen der Einladung von "Heute" (zum 15-Jahr-Jubiläum) und Caps-Hauptsponsor spusu. Auf die Besucher warten ein Fotoshooting mit Maskottchen und Cracks, Gewinnspiele und Gratis-Aktionen.Capitals-Kapitän Mario Fischer freut sich über die vollen Ränge gegen die "Haie": "Es gibt kein schöneres Gefühl, als in einer bummvollen Halle zu spielen. Ich bin mir sicher, dass die Partie Play-off-Atmosphäre haben wird. Das wird ein Highlight für uns."Im ersten Duell der aktuellen Saison siegten die Caps gegen Innsbruck mit 3:2 nach Verlängerung. Fischer: "Die Haie feierten in den letzten vier Spielen drei Siege, jeweils in der Overtime oder im Penalty-Schießen. Das zeigt, dass sie bis zum Schluss kämpfen und keinen Zentimeter herschenken. Wir rechnen mit einem intensiven und harten Duell. Wenn wir unser Spiel 60 Minuten durchziehen, auf die Kleinigkeiten achten, für viel Betrieb vor dem Innsbrucker-Tor sorgen und gut skaten, dann sollte es mit einem Erfolgserlebnis klappen."