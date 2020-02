"Heute"-Leser würden Rendi-Wagner abwählen

Ginge es rein nach den "Heute"-Lesern, würde Rendi-Wagner nach der Ur-Abstimmung über ihre Person wohl kaum noch ihren Platz an der SPÖ-Parteispitze verteidigen können.

Am Freitag präsentierte der SPÖ-Bundesparteivorstand die Inhalte der großen Mitgliederbefragung in deren Rahmen Pamela Rendi-Wagner überraschend auch die Vertrauensfrage über ihren Partei-Vorsitz auf den Tisch bringt.Auch wir ließen unsere Leser abstimmen. Wir stellten die Frage: "Wie zufrieden bist du mit der Arbeit von Pamela Rendi-Wagner als SPÖ-Chefin?" Mehr als 2.000-User hatten bis Sonntag, 14 Uhr, abgestimmt.Das Ergebnis ist eindeutig und für die Oppositionsführerin wenig erfreulich: Nur 7,4 Prozent sind "sehr zufrieden" bzw. knapp 6,8 Prozent noch "zufrieden" mit Rendi-Wagners Leitung der Sozialdemokraten.Eine überwältigende Mehrheit gab allerdings eine negative Antwort. Alle positiven Stimmen werden alleine von den "wenig Zufriedenen" aufgewogen (14,5 %). Der große Knackpunkt: 1.483-Leser sind mit der Arbeit der 48-jährigen Wienerin "nicht zufrieden". Das sind unglaubliche 71,3 Prozent.Ob das Ergebnis der Vertrauensfrage unter den 160.000 SPÖ-Parteimitgliedern ähnlich ausfällt? Die Antwort erfahren wir wohl erst am 25. April. Auf dem sogenannten Zukunftskongress will die SPÖ die Ergebnisse der Mitgliederbefragung diskutieren.Zumindest der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer zeigt sich schon jetzt zuversichtlich: Er gehe davon aus, dass Rendi-Wagner die "breite Unterstützung der Partei" erhalten werde.