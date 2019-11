"Inspektor" Vettel riecht Weed an der Strecke

Ferrari-Star Sebastian Vettel kann nach seiner aktiven Formel-1-Karriere beim Drogendezernat anfangen.

Bei den Freitagstrainings erschnüffelte der Deutsche Marihuana an der Strecke. Das teilte er nach der Session mit einem Sky-Reporter."Ist Marihuana in Texas legal? In Kurve 1 und 11 riecht es wie verrückt", schmunzelte Vettel."Jesus, Maaan", sagte der Deutsche zum Reporter: "Weed! Das hat man sogar im Auto gerochen!"