"Interessante Partien!" Löw jubelt über Auslosung

Deutschland hat in der Auslosung zur Europa League eine machbare Gruppe gezogen. Der letzte Gruppenplatz, wie in der ersten Auflage, soll ausgemerzt werden.

In Gruppe A4 bekommt es das DFB-Team mit der Schweiz, Spanien und der Ukraine zu tun. Ausgeglichen, aber machbar. Davon ist auch Teamchef Jogi Löw überzeugt."Alle Gegner sind interessant. Mit der Schweiz gibt es ein Nachbarschaftsduell. Die Ukraine hat sich sehr gut entwickelt. Und Spanien ist weiterhin eine Topnation auf hohem Niveau", so Löw in einer ersten Stellungnahme. "Wir können uns freuen. Das sind interessante Partien. Auch für die Fans."Mit Spanien, der Papierform nach wohl der stärkste DFB-Gegner, kreuzt die Löw-Elf 2020 mindestens drei Mal die Schwerter. Im März steht ein Test in Madrid auf dem Programm. Dann folgt die Nations League im Herbst.Schwerer hat es da schon Titelverteidiger Portugal erwischt. Der Europameister von 2016 bekommt es in der Gruppe A3 mit Weltmeister Frankreich, Kroatien und Schweden zu tun.Ebenso knifflig ist die Gruppe A1. Nations-League-Finalist Niederlande trifft auf Italien, Polen und Bosnien-Herzegowina, Sieger in Österreichs Nations-League-Gruppe 2018. Im Pool A2 krachen England und Belgien auf Dänemark und Island.