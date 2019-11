"Kiki" und bester Kumpel machten Thiem glücklich

Neben dem Auftaktsieg über Roger Federer hatte Dominic Thiem am Sonntag mehr zu feiern: Große Siege von Freundin Kristina Mladenovic und Kumpel Dennis Novak.

Dominic Thiem schlug Roger Federer zum Auftakt der ATP-Finals mit 7:5, 7:5. Nicht nur deshalb war der Sonntag ein erfolgreicher Tag für den Niederösterreicher. Auch in seinem engsten Umfeld gab es große Siege zu feiern.Freundin Kristina Mladenovic feierte den emotionalsten Erfolg ihrer Karriere. Sie führte Frankreich zum dritten Fed-Cup-Triumph nach 1997 und 2003. Dabei holte sie alle drei Punkte beim 3:2 gegen Australien in Perth. Nach dem 6:1, 6:1 gegen Ajla Tomljanovic schlug „Kiki" sensationell die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty 2:6, 6:4, 7:6. Mit Caroline Garcia, die im Einzel 0:6, 0:6 gegen Barty untergegangen war, besiegte Mladenovic im Anschluss das Duo Sam Stosur und Barty 6:4, 6:3. „Emotional und sehr speziell", bezeichnete „Kiki" den Sieg. Jetzt reist sie zu den ATP Finals nach London, um Thiem zu unterstützen."Das ist ein guter Tag heute gewesen", meinte Thiem in London. "Kiki hat absolut Geschichte geschrieben, ist wahrscheinlich ab heute eine Nationalheldin in Frankreich."Hocherfreut war er auch über den Turniersieg von Dennis Novak beim Challenger in Bratislava. 6:1, 6:1 überrollte Novak dort Damir Dzumhur in nur 48 Minuten. "Da sieht man wieder einmal, was er für ein Potenzial hat." Novak hat damit die Chance am Leben gehalten, sich für die Australian Open zu qualifizieren. "Ich hoffe, dass er das beim letzten Turnier fixiert."