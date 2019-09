"Ösi-Schande!" Gladbach wird in der Luft zerrissen

Der Wolfsberger AC schießt den deutschen Top-Klub Borussia Mönchengladbach mit 4:0 aus dem eigenen Stadion. Die deutsche Presse ist gnadenlos.

"Euro-Schande gegen die Ösi-Außenseiter", prangt am Freitagmorgen in großen Lettern auf der Sportseite der deutschen "Bild". Der "Kicker" spricht von einer "Abreibung historischen Ausmaßes", einer rätselhaften Lethargie der Mannschaft von Ex-Bullen-Trainer Marco Rose.Dem flogen via Social Media seine eigenen Aussagen vor dem denkwürdigen 0:4 im Borussia-Park um die Ohren. "Der WAC ist hier, weil Salzburg so viele Punkte gemacht hat", hatte Rose getönt. Faktisch richtig. Eine bessere Motivationsspritze hätte er den Gästen aber nicht verabreichen können.Die Wolfsberger bestraften desolate Fohlen eiskalt. "Blamage gegen Europacup-Neuling", nennt das die "Welt". Der "Spiegel" findet ähnliche Worte. Auch auf "goal.com" erlitt der "glasklare Favorit eine historische Blamage". "Eurosport" schreibt von einer "krachenden Niederlage", die Worte "Blamage" und "Debakel" bleiben Gladbach erneut nicht erspart.Der WAC führt nach dem Sieg zum Auftagt die Europa-League-Gruppe an. Am 3. Oktober steigt das Heimspiel gegen die AS Roma, die Istanbul Basaksehir ebenfalls mit 4:0 besiegt hat.