"Pensionist" Sneijder zeigt neues Wohlfühlgewicht

Erst vor zwei Wochen trat Wesley Sneijder als Fußballer zurück. Fitnesstraining, Diäten – all das war einmal, wie die jüngsten Bilder von ihm zeigen.

WM-Zweiter mit den Niederlanden 2010, Dritter bei der WM 2014, Champions-League-Sieger mit Inter Mailand 2010 – Wesley Sneijder blickt auf eine große Laufbahn als Fußballer zurück.



Erst vor zwei Wochen verkündete Hollands Rekordnationalspieler (134 Länderspiele) mit 35 Jahren sein Karriere-Ende. Am Wochenende besuchte er ein Spiel in der niederländischen Liga – und zeigte dabei, wie sehr er seinen wohlverdienten Ruhestand genießt.



Vom einstigen Sixpack ist bei Sneijder keine Spur mehr. Vielmehr spannte das weiße Hemd ordentlich, die Hose saß auch schon einmal lockerer, mit einer nicht unbedingt grazilen Bewegung ließ er sich in seinen Sitz fallen.



Aber wer kann ihm die paar Kilos mehr auf den Rippen verdenken? Nach all den Jahren der Quälerei als Profisportler muss er nicht mehr Diät halten und täglich trainieren – und dann sieht auch ein Modell-Athlet plötzlich wie "Otto Normalverbraucher" aus... (Heute Sport)