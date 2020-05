"Riesige Angst!" Spanien-Profi verweigert Training

Rafael Gimenez führt mit Cadiz Spaniens zweite Liga an. Die Arbeit auf dem Trainingsgelände will er aber nicht wieder aufnehmen – er hat "riesige Angst" vor einer Infektion mit dem Coronavirus.

"Ich denke vorerst nicht daran, wieder Fußball zu spielen", erklärte Rafael Gimenez in Interviews mit mehreren spanischen TV- und Radiosendern. Der Grund: Er hat "riesige Angst".Gimenez betonte, er sein ein "Mann mit Prinzipien", und als solchen haben "für mich meine Gesundheit und die Gesundheit meiner Töchter Vorrang." In das Training zurückkehren will er wieder, "wenn es einen Impfstoff oder ein Medikament für Covid-19 gebe." Aber was, wenn sein Verein dabei nicht mitspielt? "Und wenn man mich deshalb im Fußball nicht haben will, dann arbeite ich halt in der Kneipe meiner Familie", antwortete er trocken.Die Spieler von Cádiz und aller Teams der ersten und zweiten spanischen Liga kehrten in dieser Woche zum ersten Mal nach knapp zwei Monaten Corona-Zwangspause in die Trainingsstätten ihrer Vereine zurück.Die Liga setzt offiziell seit dem 12. März aus, eine Wiederaufnahme der Spiele soll zwischen 14. und 28. Juni erfolgen. Doch die Bedenken sind groß: Mit mehr als 26.000 Toten und 220.000 Infektionsfällen zählt Spanien zu den Ländern, die auf der ganzen Welt am härtesten von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind.