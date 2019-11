"Ronaldo über Messi: Aber er sieht nicht aus wie ich!"

In einer launigen Runde hat Englands Kult-Stürmer Peter Crouch eine skurrile Anekdote über Cristiano Ronaldo und dessen Blick auf den Dauer-Rivalen Lionel Messi erzählt.

Ronaldo gegen Messi – das Duell der beiden weltbesten Fußballer der Gegenwart ist beinahe zum Glaubenskrieg geworden. Wie Ronaldo selbst damit umgehen, machte nun Peter Crouch in der Talkrunde "A Pint with Piers" öffentlich.Der baumlange Kult-Stürmer hatte berichtet, wie Ronaldos Mitspieler während dessen Zeit bei Manchester United den Stürmer immer wieder mit Messi-Vergleichen aufzogen."Ich hab mit einigen United-Spielern gesprochen und hab sie gefragt, wie Ronaldo so ist", erklärte der 38-jährige frühere Stürmer von Liverpool und Tottenham. "Die Spieler erzählten, dass sie ihn manchmal aufziehen würden und sagten, Messi sei besser als er. Er sagte dann: ,Ja, aber Messi sieht nicht so aus wie ich.?" Eine launige Anekdote, die auch Ronaldos humorvolle Seite zeigt.