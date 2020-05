"Scharfschütze" Son glänzt auch beim Militär

Mitten in der Corona-Krise absolvierte Tottenhams Starstürmer Heung-Min Son seine Grundausbildung für Südkoreas Militär – und meisterte diese mit Auszeichnung.

Starkicker Heung-Min Son meldet sich zum Dienst – und das ausgerechnet für Südkoreas Militär, das in einem ständigen Konflikt mit dem Nachbarland Nordkorea feststeckt.Der 27-Jährige, der im zivilen Leben als Stürmer von Tottenham den Premier-League-Verteidigern das Leben schwer macht, hat jetzt seine dreiwöchige militärische Grundausbildung als Marineinfanterist beendet – mit Auszeichung wohlgemerkt.Vor allem mit der Waffe im Anschlag wusste Son zu überzeugen, bei einer Schießübung traft er laut südkoreanischen Medienberichten zehn von zehn Zielen. Dafür erhielt er den "Pilsung-Preis", zudem wurde er als einer der fünf besten Auszubildenden ausgezeichnet.Da Son aber mit seinem Land bei den Asienspielen 2018 die Goldmedaille gewann, wurde er von der regulären Wehrpflicht, die ganze zwei Jahre in Anspruch nimmt, freigestellt. Bleiben aber noch 544 Stunden Zivildienst, die er in den nächsten 34 Monaten leisten muss...