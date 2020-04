"Schreibt!" Scharapowa verrät ihre Telefonnummer

Maria Scharapowa macht die Corona-Quarantäne offenbar schwer zu schaffen. Der ehemaligen Tennis-Spielerin ist langweilig. Deshalb verriet sie in sozialen Netzwerken ihre Telefonnummer.

"Ich habe eine Art gesucht, mit mir in Kontakt zu bleiben, solange wir in Isolation sind", erklärte die ehemalige russische Tennisspielerin, die erst im Februar ihre Karriere beendet hatte.Deshalb postete die 32-Jährige ihre Telefonnummer. "Schreibt mir eine Nachricht. Die wird direkt auf mein Handy kommen. Auf genau das Handy, das ich in der Hand halte. Wartet auf Antwort", schmunzelte die Russin in einer Videobotschaft.Dazu postete Scharapowa ihre Nummer: 310 564 7981. Dem muss wohl die US.-Vorwahl 001 vorangestellt werden. Die Vorwahl 310 deutet darauf hin, das es sich um eine Nummer aus Los Angeles handelt.