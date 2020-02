"Schröcksi" verwechselt Schicksals-Ort mit Frucht

In Pattaya entscheidet sich die Zukunft von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel. Mit dem Namen seines "Schicksals-Ortes" hat er noch Probleme.

Im Mai entscheidet sich in Thailand, ob die Ski-WM 2025 im österreichischen Saalbach-Hinterglemm stattfindet. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel knüpft seine persönliche Zukunft an der Spitze des heimischen Skisports an den Ausgang.Pattaya ist also so etwas wie der Schicksals-Ort des 78-Jährigen. Er fürchtet, dass eine vorzeitige Entscheidung über seinen Rücktritt Auswirkungen auf die WM-Vergabe haben könnte. Das verriet er in den vergangenen zwei Tagen bei den Herren-Speedrennen in Saalbach.Im TV passierte dem ÖSV-Boss auch ein kleines Hoppala. Der Ski-Macher fädelte ausgerechnet beim Namen des für ihn so wichtigen thailändischen Ortes ein.Aus Pattaya wurde kurzerhand Papaya – eine tropische Frucht. Schröcksnadel bemerkte den Fauxpas selber und lachte ihn weg.Warum die Mächtigen des Skisports (52. FIS-Kongress) überhaupt in Thailand tagen? Mangels Alternativen, sagte der ÖSV-Boss. Eigentlich will eh keiner so richtig hin, ließ er sinngemäß durchblicken.Neben Saalbach bewerben sich übrigens Crans-Montana (Schweiz) und Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) um die WM 2025.