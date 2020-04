"Schumacher war nicht der Größte aller Zeiten"

Sieben Weltmeister-Titel und 91 Grand-Prix-Siege hat Michael Schumacher eingefahren – bis heute unerreichte Rekorde. Trotzdem ist "Schumi" für Eddie Jordan nicht der Größte aller Zeiten.

Der ehemalige Team-Besitzer hat einen großen Anteil an der Karriere Schumachers, verhalf Jordan dem Deutschen 1991 doch zum Debüt in der Motorsport-"Königsklasse"."Keine Frage, er hatte ein unglaubliches Talent. Aber in einem Bereich hat er sich keinen Gefallen getan", erklärte der heute 72-Jährige im PodcastJordans Kritik am siebenmaligen Weltmeister: Schumacher war nie ein Teamplayer, wollte immer die Nummer eins sein. Und ließ sich das auch in Verträgen zusichern. "Ob Eddie Irvine oder Rubens Barrichello, oder wer auch immer – sie hatten eine Klausel, dass sie die zweite Geige hinter Michael spielen müssen."Doch wenn es Schumacher nicht ist: Wen hält Jordan, der als Experte im britischen Fernsehen tätig ist, für den Größten aller Zeiten? "Michael war unfassbar talentiert. Doch das war Ayrton Senna auch. Ich lande am Schluss immer wieder bei Alain Prost."Doch diese Frage könnte sich in nur wenigen Jahren gar nicht mehr stellen. Denn für Jordan hat Sechsfach-Weltmeister Lewis Hamilton das Potential, die Formel-1-Legenden in den Schatten zu stellen. "Er hat alle Chancen, zum Größten zu werden."