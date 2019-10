"Sippenhaftung": Strache attackiert FPÖ

Auf seiner privaten Facebook-Seite wettert Ex-Vizekanzler Strache mit zunehmender Schärfe gegen die FPÖ. Denn am Wochenende sperrten die Blauen alle offiziellen Social-Media-Seiten der Straches.

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gehen langsam die Social-Media-Kanäle aus. Denn die FPÖ kaperte nicht nur den offiziellen, Hunderttausende Follower zählenden Account ihres ehemaligen Parteichefs auf Facebook , sondern auch dessen Twitter- und Instagram-Profil. Die Facebook- und Instagram-Accounts von Straches Ehefrau Philippa sind ebenfalls verschwunden.Heinz-Christian Strache selbst reagierte nun mit einer ganzen Serie von Kommentaren auf seiner privaten Facebook-Seite auf die Stilllegungen. Vor allem die Tatsache, dass auch die Accounts seiner Frau geschlossen wurden , stößt ihm besonders sauer auf. In spätnächtlichen Dialogen mit seinen verbliebenen Facebook-Fans kritisiert er die "Sippenhaftung", die "bei dieser neuen FPÖ-Funktionärsspitze modern" werden würde. Und er stellt erneut in den Raum, dass sein angekündigter Rückzug aus der Politik nur bei "fairem Verhalten der neuen FPÖ-Funktionärsspitze mir gegenüber" erfolge: "So jedoch nicht!" Fortsetzung folgt.