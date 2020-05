"Sogar die österreichische Liga fehlt den Leuten"

Seit 8. März ruht in der österreichischen Bundesliga der Ball. Wann er wieder rollt, ist unklar. Erste Entzugserscheinungen machen sich jedoch bemerkbar.

Stefan Maierhofer nimmt sich selten ein Blatt vor den Mund. Auch in der Corona-Auszeit nicht. Der 37-jährige Stürmer nahm mit seinem Klub WSG Swarovski Tirol das Kleingruppen-Training wieder auf. Problem: Der "Major" und seine Kollegen wissen noch immer nicht, wofür."Als Sportler willst du ein Ziel verfolgen", erklärte der Routinier am Montag auf ServusTV. "Ich habe heuer schon acht Wochen Vorbereitung in den Knochen."Sein Appell an die Regierung: "Lasst uns bitte diese zehn Spieltage absolvieren." Denn genau die fehlen, um die Saison auf sportlichem Weg abzuschließen. Auch die Fans würden sich laut Maierhofer freuen. "Den Leuten fehlt mittlerweile sogar die österreichische Liga", meint er mit einem Augenzwinkern.Dass keine Zuschauer in den Stadien erlaubt sind, kommentiert ÖFB-Rekordkicker Andi Herzog wie folgt: "Ich lechze mittlerweile sogar nach Geisterspielen."