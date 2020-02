"Solange es möglich ist!" Austria gibt noch nicht auf

"Vier überragende Spiele" braucht es nach der Meinung von Austria-Coach Christian Ilzer, um doch noch den Sprung in die Meistergruppe zu schaffen. In Altach gab es nach einem alles andere als überragenden Spiel ein 2:2-Remis.

Dabei sah es bei den Veilchen vor allem im ersten Durchgang nach Winterschlaf aus. Trotz einer neuerlich starken Vorbereitung mit sieben Siegen aus sieben Spielen. Bis zur 43. Minute lagen die Veilchen mit 0:2 zurück. Erst ein sehenswert versenkter Freistoß von Dominik Fitz (43.) weckte die Wiener auf.Doch ein Punkt ist wohl zu wenig. Drei Runden vor den Play-offs liegen die Veilchen sechs Punkte hinter dem Strich. Und nächste Woche kommt Meister Red Bull Salzburg in die Generali Arena.Trotzdem: Aufgegeben wird am Verteilerkreis höchstens ein Brief. "Wir wollten unbedingt gewinnen, aber aus der zweiten Halbzeit können wir viel Positives herausziehen. Solange es rechnerisch noch möglich ist, glauben wir daran", gab sich Patrick Pentz, der überraschend im violetten Tor stand, beikämpferisch.Ähnlich sah es auch Christoph Monschein, Austrias Ausgleichstorschütze zum 2:2. "Die Nervosität hat sicher mitgespielt. Wir wissen um den Ernst der Lage. Um die Vorbereitung kannst du dir nichts kaufen. Es zählt jetzt nur, dass wir auf uns schauen. Wenn wir unser Potential nicht auf den Platz bringen, brauchen wir nicht auf den Strich schauen."Auch Coach Ilzer ist alles andere als ein Mathematiker. "Zu Rechenspielchen werde ich nur verleitet, wenn ich mit Journalisten spreche. Die Situation ändert nichts an unserer Ausrichtung", erklärte der 42-Jährige. Nachsatz: "Wir hätten einen Sieg gebraucht, es wurde aber nur ein verdienter Punkt."