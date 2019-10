"Top Abend!" Schräger Lach-Auftritt von Brazzo

Die Bayern blamieren sich fast im Pokal. Sportdirektor Hasan Salihamidzic lacht den Auftritt mit einem schrägen TV-Interview weg.

In letzter Minute konnte der FC Bayern am Dienstagabend eine Pokal-Blamage abwenden. Bochum führte daheim durch ein Eigentor von Alphonso Davies mit 1:0. Die Führung hielt bis zur Minute 83. Dann erlöste Serge Gnabry den deutschen Rekordmeister mit dem Ausgleich. Eine Minute vor dem Ende stach Joker Thomas Müller, schoss den Favoriten zum 2:1-Zittersieg.Hasan "Brazzo" Salihamidzic wurde in der Mixed-Zone abgepasst. Der Sportdirektor sollte nach der Fast-Blamage seine Gefühlslage erklären. Heraus kam eine schräge Aneinanderreihung von Worten, die Bayern-Fans rätseln lässt."Top Abend. Top. Wir haben die Mannschaft hergespielt. Das war ... gut", eröffnete Brazzo. "Ohne Ironie geht es heute nicht", klärt er seinen Scherz sogleich auf, "das heute Abend kann man nicht analysieren. Werden wir auch nicht. Abhaken."Bayern-Fans schäumten nach dem Zittersieg ohnehin. In den letzten Wochen hatte das Team allzu oft Dominanz und Lockerheit vermissen lassen. Lapidar "keine Analyse" anzukündigen, kommt da nicht gut an.Brazzo hat bei den Anhängern ohnehin einen schweren Stand. Die Gefühle sind gemischt. Einerseits ist er eine Klub-Ikone, stets loyal. Andererseits werden ihm Fehler in der Kaderplanung vorgeworfen.