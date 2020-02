"Trauerspiel!" Für Koller wird Luft immer dünner

Ex-Teamchef Marcel Koller steht beim FC Basel vor dem Aus! Nach einer Blamage gegen den Tabellenletzten am Wochenende wird die Luft dünn.

Marcel Koller kassierte mit dem FC Basel gegen den Tabellenletzten Thun eine 0:1-Heimpleite. Für den Serienmeister in der Schweiz und Stammgast in der Champions League ist das ein neuer Tiefpunkt.Koller ist nach der vierten Niederlage in fünf Spielen angezählt.Der Schweizer „Blick" schrieb von einem "Trauerspiel". Der Ex-Teamchef der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft (25 Siege in 54 Spielen) bekam sein Fett weg: "Ratlos", wird er im "Blick" beschrieben.Koller meinte auf die Frage, ob er unruhige Tage aufgrund der Trainerdiskussion erwarte: "Ich werde mit den Spielern weiterarbeiten, das ist das Einzige, was ich machen kann. Was sonst passiert, in den Medien oder intern in den Gremien, kann ich nicht beeinflussen."In der Tabelle liegt Basel fünf Punkte hinter St. Gallen und Young Boys Bern auf Platz drei.