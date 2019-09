"Verrückter! Hörte letzte Nacht CL-Hymne im Auto"

Eerling Haaland zerlegte Genk bei seinem Champions-League-Debüt mit einem Hattrick in Hälfte eins. Ein Salzburg-Kollege beschreibt den "Verrückten" mit einer Anekdote.

Dieser Norweger ist pure Spielfreude. In einer Hälfte zerlegte Eerling Haaland den KRC Genk mit einem Hattrick in seine Einzelteile. Es war das erste Champions-League-Spiel in der noch jungen Karriere.Keine Spur von Nervosität beim 19-Jährigen. Schon in der zweiten Spielminute verwertete er die erste Chance eiskalt. Erhöhte in Minute 34 auf 2:0. Sorgte kurz vor der Pause mit dem 4:0 für die Vorentscheidung (45.). Red Bull Salzburg siegte am Dienstagabend im ersten Gruppenspiel 6:2.Eine Anekdote von Bullen-Kollegen Maximilian Wöber beschreibt das Mentalitäts-Monster ideal. Einem norwegischen Journalisten (siehe Tweet unten) sagte der Verteidiger nach dem Spiel: "Er ist verrückt. Letzte Nacht ging unser Kapitän (Andreas Ulmer, Anm.) mit seiner Tochter spazieren. Ein Auto blieb stehen. Eerling saß drin. Er rollte das Fenster runter. Da saß er und hörte sich die Champions-League-Hymne an."