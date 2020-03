22.03.2020 8:54 "Wer das Virus noch nicht hat, holt es bei Olympia"

Trotz der weltweiten Coronakrise will das IOC an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio festhalten. Ein deutscher Anti-Doping-Experte warnt vor zwei drastischen Folgen, sollte das Großevent tatsächlich ausgetragen werden.