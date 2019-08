0:1 gedreht! Hütter zieht in die Europa League ein

Adi Hütter jubelt mit Eintracht Frankfurt über den Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Nächster Erfolg für Adi Hütter mit Eintracht Frankfurt! Die Deutschen drehen mit einem 3:0-Heimsieg in der EL-Quali das 0:1 im Hinspiel gegen Straßburg.

Mit dem 0:1 im Hinspiel bei Racing Straßburg drohte Adi Hütter und Eintracht Frankfurt bereits das Aus in der Qualifikation zur Europa League.



Doch soweit kam es nicht, mit einem 3:0-Heimerfolg über die Franzosen zieht der deutsche Bundesligist in der Gruppenphase der Europa League ein.



In einer hitzigen Partie vor 48.000 Zuschauern bescherten ein Eigentor (26.), ein Kostic-Kunstschuss (60.) und ein Treffer von da Costa (66.) der Hütter-Elf den Sieg. ÖFB-Teamkicker Martin Hinteregger spielte bei den "Adlern" durch.



In der 44. Minute war Hütter aber dennoch auf 180. Sein Stürmer Ante Rebic flog nach einer unglücklichen Grätsche mit Rot vom Platz, Hütter tobte an der Seitenlinie, sah die gelbe Karte.



Unmittelbar nach dem Halbzeitpiff flogen erneut die Fetzen. Filip Kostic ging auf Straßburgs Sels los, im Eingang zur Kabine kam es zu tumultartigen Szenen. Laut Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner soll dabei auch Straßburg-Trainer Thierry Laurey zugeschlagen haben. Ein Nachspiel droht... (Heute Sport)