0:2! Schalke verpasst den Sprung auf Platz eins

Niederlage statt Tabellenführung für Schalke gegen Hoffenheim Bild: imago sportfotodienst

Im April 2010 stand Schalke 04 das letzte Mal in der deutschen Bundesliga an der Tabellenspitze. So wird es vorerst auch bleiben, denn die "Knappen" verpassten den Sprung an die Spitze gegen Hoffenheim.