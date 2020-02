1:1! Ried vergibt Sieg im Liga-Hit vor 5400 Fans

Der österreichische Zweitliga-Gipfel zwischen Klagenfurt und Ried endet nach einem emotionsgeladenen Match unentschieden. Die Oberösterreicher hatten den Sieg in der Schlussphase auf dem Fuß.

Die Rückrunde der 2. Liga startete am Freitagabend mit dem Kracher Austria Lustenau gegen die SV Ried. Die Kärntner hätten mit einem Sieg mit dem Tabellenführer gleichziehen können. Die Oberösterreicher holten ein 1:1 und bleiben damit an der Spitze.5400 Fans sorgten im Klagenfurter Wörthersee Stadion für eine geladene Atmosphäre. Die Hausherren gingen kurz vor dem Pausenpfiff durch Oliver Markoutz in Führung (44.), der einen Hands-Elfmeter verwandelte.In Hälfte zwei glich Neuzugang Bernd Gschweidl (kam aus Altach) zur Freude des prall gefüllten Gästesektors aus (77.). Gschweidl fand wenige Minuten vor dem Abpfiff die große Chance auf den Siegestreffer vor, setzte den Ball aber an die Stange.Ried liegt nach 17 Runden mit drei Punkten Vorsprung auf Klagenfurt auf Platz eins und bleibt somit auf Bundesliga-Kurs.Tore: Ranacher (44., 71.), Omerovic (50./Eigentor), Ronivaldo (75./Elfmeter) bzw. Allgäuer (84.)Tore: Skvorc (66.) bzw. Schubert (36.)Tore: Schnegg (74.) bzw. Kovacevic (2.), Lichtenberger (52.)Tore: Gürleyen (88./Eigentor) bzw. Sucic (49.)Rote Karte: Pokorny (90./Liefering)Tore: Sittsam (50./Elfmeter), Canillas (83.) bzw. Jukic (36.), Malicsek (59./Eigentor)