15 Schwimmer bei Training in der Türkei infiziert

Ein Trainingslager in der Türkei hat bittere Folgen für den ungarischen Schwimmverband. 15 Sportler sind dabei am Coronavirus erkrankt, darunter soll eine Weltmeisterin sein.

Die Athleten waren mit der ungarischen Nationalmannschaft in Erzurum und erkrankten an Covid-19. Nun müssen die Sportler für 14 Tage in Quarantäne.Auch die Weltmeisterin Boglarka Kapas wurde positiv getestet und klagt über Corona-Symptome."Ich habe geweint, als ich vom Resultat erfuhr", sagt Kapas in der Sportzeitung "Nemzeti Sport".