15 x 2 Karten zum THIEMstag zu gewinnen

"Heute" verlost 15 x 2 Eintrittstickets für den THIEMstag bei der Tennis Erste Bank Open 500 am 22.10. in der Wiener Stadthalle.

Erste Bank Open ATP 500 - THIEMstagDienstag, 22. Oktober 2019, 13 UhrWiener StadthalleDie Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle sind das jährliche Tennis-Highlight im heimischen Sportkalender. Seit 1974 geben sich Stars von Agassi über Muster und Thiem bis hin zu Zverev in der Wiener Stadthalle ein Stelldichein.Von 19. bis 27. Oktober 2019 finden die Erste Bank Open bereits zum fünften Mal als ATP 500-Turnier statt. Das Turnier in der Wiener Stadthalle ist die höchstdotierte Sportveranstaltung Österreichs und gleichzeitig das fünftgrößte europäische Turnier auf der ATP World Tour!"Es ist wie ein Déjà vu – ich staune jedes Jahr aufs Neue, wie stark das Turnier in Wien besetzt ist", lautete die spontane Reaktion von Dominic Thiem, als er einen ersten Blick auf das Starterfeld der Erste Bank Open 2019 warf.Neben dem heimischen Superstar, der aktuellen Nummer fünf der Weltrangliste, werden mit den beiden Russen Daniil Medvedev und Karen Khachanov sowie dem japanischen Vorjahresfinalisten Kei Nishikori gleich vier Top-Ten-Asse beim Tennis-Spektakel vom 19. bis 27. Oktober 2019 in der Wiener Stadthalle aufschlagen.Und noch ein Faktum ist imponierend: Mit Medvedev, dem italienischen Shooting-Star Matteo Berrettini und dem Bulgaren Grigor Dimitrov kommen gleich drei der vier Halbfinalisten der diesjährigen US Open zu dem mit 2.443.810 Euro dotierten ATP-500-Turnier.