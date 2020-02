19 Euro Eintritt! Fan-Talk mit Stöger ausverkauft

Peter Stöger stellt sich den Fragen der Austria-Fans. Die Veilchen laden am 19. November zum Talk mit dem violetten Sport-Vorstand. Trotz 19 Euro Eintritt ist der Abend ausverkauft.

In Anlehnung an das Gründungsjahr der Veilchen (1911) steigt der Talk-Abend am 19. November. Stöger beantwortet dabei Fragen von drei Fanvertretern, die mit dem violetten Sport-Boss auf dem Podium sitzen werden.Diskussionsbedarf gibt es genug. Die Austria taumelt weiterhin durch die Liga, schaffte mit dem 2:1-Heimerfolg in Mattersburg nur einen kleinen Schritt aus der Krise. Dabei überschattete der Protest der Osttribüne gegen den violetten Vorstand den erst vierten Saisonerfolg. Auch weil der Talk-Abend 19 Euro Eintritt kostet. Inkludiert sind dann Getränke und kalte Snacks."19 Euro für ein Gespräch mit P. Stöger? Die Nöstlinger hat schon für weniger Märchen erzählt", hatte es in einem Transparent geheißen.Trotzdem ist der Abend zum violetten Kassenschlager geworden, wie die Austria mitteilte. Binnen kurzer Zeit war der Abend ausverkauft. 120 Fans werden dabei sein.Bis vor dem Mattersburg-Spiel gingen 100 Tickets im geschützten Vorverkauf an Mitglieder, die restlichen Karten wurden dann abgesetzt. Nach der zweistündigen Veranstaltung wird das EM-Qualifikationsspiel gegen Lettland übertragen.