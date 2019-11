2:0! Glasner gewinnt das Duell der "Ösi"-Trainer

Im Duell der rot-weiß-roten Trainer-Exporte hat sich Oliver Glasner am Samstag durchgesetzt, feierte mit seinen Wolfsburgern in der zwölften Runde der deutschen Bundesliga einen 2:0-Auswärtssieg bei Adi Hütters Frankfurtern.

In der 19. Minute hatte Wout Weghorst die Wolfsburger in Führung gebracht. Bei einem Schuss von Maxi Arnold hielt der baumlange Niederländer seinen Kopf in die Schussbahn, lenkte den Ball unhaltbar ab – 0:1.Nach Gelb-Rot für Wolfsburgs Marcel Tisserand (45.) besorgte Ex-LASK-Kicker Joao Victor in der 65. Minute den 2:0-Endstand. Frankfurts drittem Torwart Felix Wiedwald hatte einen katastrophalen Bock geliefert.Der Keeper hatte einen Rückpass von ÖFB-Legionär Martin Hinteregger, der in der Startelf stand, direkt zu Victor gepasst. Die Einladung ließ sich der Brasilianer nicht entgehen. Stammkeeper Kevin Trapp ist nach einer Schulter-Op auf Reha, Ersatzmann Frederik Rönnow erkrankte kurzfristig.Nach überstandener Sprunggelenks-Verletzung gab Xaver Schlager in der 87. Minute sein Comeback für die "Wölfe".Wolfsburg schob sich mit dem "Dreier" auf den siebten Tabellenplatz vor, Frankfurt rutschte auf Rang zehn ab.