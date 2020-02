2:0! United kehrt auf die Siegerstraße zurück

Manchester United beendet den sportlichen Sinkflug! Nach drei sieglosen Spielen in Serie gelingt den "Red Devils" gegen Chelsea wieder ein voller Erfolg.

Dank der Tore von Martial (45.) und Maguire (66.) feierte Manchester im Gastspiel bei Chelsea einen klaren 2:0-Erfolg. Zuletzt durften die Fans der Truppe von Coach Ole Gunnar Solskjaer am 11. Jänner über einen vollen Erfolg (4:0 gegen Norwich) jubeln.In der Tabelle bleibt United auf Platz sieben, der Rückstand auf die Europacup-Plätze beträgt jetzt aber nur noch zwei Punkte. Chelsea dagegen ist nun vier Spiele in Serie sieglos, bleibt hinter Liverpool, Manchester City und Leicester auf Platz drei, einen Zähler vor Tottenham.Die "Blues" treffen in der nächsten Runde zu Hause auf die "Spurs", es kommt also zum direkten Duell um Rang vier. United empfängt am Sonntag Watford.