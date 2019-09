2:1! Liverpool bleibt im Duell mit Chelsea makellos

Der Premier-League-Hit geht an die "Reds"! Liverpool feiert gegen Chelsea einen Auswärtssieg und bleibt in England makellos.

Sechs Spiele, sechs Siege – für Liverpool läuft es in der Premier League ganz nach Wunsch. Auch im Härtetest gegen Chelsea blieb die Truppe von Kult-Coach Jürgen Klopp siegreich. Alexander-Arnold (14.) und Firmino (30.) trafen zum 2:1-Sieg, Kante (71.) gelang nur der Anschlusstreffer für die "Blues".Damit hat Liverpool auch den Fehlstart in der Champions League verarbeitet. Die "Reds" starteten mit einem 0:2 gegen Napoli in die Gruppe E. Am 2. Oktober steigt an der Anfield Road das Duell mit Salzburg, das Genk zum Auftakt sensationell mit 6:2 besiegte.Zwei Spiele hat der Premier-League-Leader vor dem Königsliga-Duell noch vor sich. Am Mittwoch wartet im EFL-Cup Drittligist MK Dons, am kommenden Samstag steigt in der Premier League das Auswärtsspiel bei Sheffield.Liga-Rivale Arsenal London erkämpfte gegen Aston Villa nach einem 0:1 und einem 1:2 noch einen 3:2-Heimsieg und liegt in der Tabelle auf Platz vier. Manchester United patzte beim 0:2 gegen West Ham United – Rang acht. Crystal Palace und Wolverhampton trennten sich mit einem 1:1.