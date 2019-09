2:5! Desolate Austria geht in Wattens böse unter

Die WSG Tirol steht im Achtelfinale des ÖFB Cups! Gegen die Wiener Austria gab es ein 5:2-Schützenfest in Wattens. Die desolate Austria hatte gegen den starken Bundesliga-Aufsteiger keine Chance.

Die Austria erwischte schon einen unterirdischen Start, in den ersten fünf Minuten hätte die WSG schon 2:0 führen müssen. In der 10. Minute war es dann soweit: Kelvin Yeboah versenkte einen schönen Volley zum 1:0 für Wattens.Die Veilchen hatten aber die perfekte Antwort auf Lager: Christoph Monschein reagierte nach einem Grünwald-Weitschuss gedankenschnell und staubte nur drei Minuten später zum 1:1 ab.Doch der Ausgleich brachte den Wienern nicht den erhofften Aufschwung, Wattens hatte weiterhin mehr vom Spiel und belohnte sich über einen Konter. Benjamnin Pranter tauchte alleine vor Ivan Lucic auf und überraschte den Austria-Goalie im kurzen Eck - 2:1 für Wattens zur Pause!Die Kabinenansprache von Christian Ilzer schien nicht gefruchtet zu haben, denn die Phase nach dem Wiederanpfiff war abermals desolat. Wattens nutzte die fehlende Präsenz der Veilchen-Defensive eiskalt aus. Yeboah erhöhte per Doppelschlag (54., 58.) auf 4:1 für den Bundesliga-Aufsteiger, die Partie war gelaufen.Es wurde noch schlimmer, denn in der 70. Minute verschätzte sich auch noch Lucic, wieder war Yeboah mit seinem vierten Treffer zur Stelle.Den Schlusspunkt setzte zwar Monschein mit seinem 5:2, die Austria verabschiedet sich aber mit einer inferioren Leistung aus dem ÖFB-Cup.