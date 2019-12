21-facher Crash – Lenker entkommt Tod nur knapp

Auf einer Autobahn nahe der südkoreanischen Hauptstadt Seoul wurden Reisende offenbar von Blitzeis überrascht. Die Folge: Eine Massenkarambolage mit 21 Fahrzeugen.

Plötzlich war die Fahrbahn spiegelglatt – und ein Auto nach dem anderen knallte gegen Leitplanken oder andere Fahrzeuge. Aufnahmen einer Dashcam, die das spektakuläre Unglück auf Video bannte, gehen seit vergangener Woche im Netz viral.Sie zeigen, wie ein Mann gleich zwei Mal nur knapp dem Tod ein Schnippchen schlagen konnte. Der Lenker war ausgestiegen und hatte versucht, mit Handzeichen andere Autofahrer vor der Gefahr zu warnen. Doch die konnten nicht mehr bremsen.Erst scheint der Mann nur schnell von der Fahrbahn runterkommen zu wollen, doch wenige Sekunden später wird klar, dass er um sein Leben rennt. Ein silberner SUV rauscht mit einem Affenzahn heran und verfehlt den Helfer nur knapp. Gleichzeitig rutscht dieser selbst aus und knallt hart auf den Asphalt.Für Schmerzensschreie hat er aber keine Zeit, schon rast auf einem anderen Fahrstreifen der nächste Pkw heran. Der Mann kann sich gerade noch rechtzeitig auf die Seite retten. Danach flüchtet er in Richtung Unfallstelle, um sich in Sicherheit zu bringen. Er schafft es gerade noch hinter einen Tankwagen, bevor ein schwarzer BMW ungebremst gegen den Sattelschlepper kracht.Insgesamt 21 Fahrzeuge sollen so über die Dauer von einer halben Stunde nach und nach miteinander kollidiert sein. Drei Menschen, darunter eine 87 Jahre alte Frau, wurden lebensgefährlich verletzt. Ob der Mann auf dem Video unbeschadet davonkam ist leider nicht bekannt.