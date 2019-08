22 Rennen sind F1-Rekord – Spielberg am 5. Juli

Die Formel-1-Saison 2020 umfasst 22 Rennen Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com/APA

Der Kalender für die Formel 1 2020 steht fest! Die Königsklasse des Motorsports geht mit 22 Rennen in eine absolute Rekord-Saison. Neu dabei sind die Rennen in Vietnam und den Niederlanden. Der Grand Prix von Österreich in Spielberg findet am 5. Juli 2020 statt.