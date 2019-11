3:0! Grillitsch-Assist für Hoffenheim gegen Letzten

Zum Auftakt der zehnten Runde der deutschen Bundesliga hat sich Hoffenheim keine Blöße gegeben, feierte einen klaren 3:0-Erfolg über Schlusslicht Paderborn.

Schon nach 75 Sekunden jubelten die Hoffenheimer mit ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch über die Führung. Robert Skov traf bereits in der zweiten Minute einen Freistoß aus gut 25 Metern.Mit dem 2:0 in der 15. Minute war früh die Entscheidung gefallen. Dabei hatte auch Grillitsch seine Beine im Siel. Der ÖFB-Teamkicker wurde im Strafraum von Lukas Rupp bedient, legte uneigennützig auf den besser postierten Pavel Kaderabek ab, der einschob.Jürgen Locadia besorgte in der 25. Minute den 3:0-Endstand. Wieder war Grillitsch in der Entstehung beteiligt, bediente Kaderabek, dessen Flanke Locadia einnetzte. Paderborn gelang nichts mehr. Skov hatte bei einem Stangenschoss in der 48. Minute einen höheren Sieg auf dem Fuß.Mit dem vierten Liga-Sieg in Folge schob sich Hoffenheim auf den fünften Tabellenplatz vor. Paderborn bleibt mit vier Zählern Letzter."Das war ein souveräner Sieg. Nach 25 Minuten war das Spiel gegessen. Danach haben wir viel den Ball gehalten, es war ja auch unser drittes Spiel in einer Woche", erklärte Grillitsch nach dem Spiel bei