3:2! Aufsteiger Norwich blamiert Manchester City

Manchester City taumelt durch die Premier League. Der Meister blamierte sich am fünften Spieltag gegen den Aufsteiger Norwich City, kassierte eine 2:3-Niederlage.

In Norwich spielte der Aufsteiger mutig nach vorne, wurde mit der 1:0-Führung durch McLean, der einen Buendia-Corner verwertete, belohnt. Cantwell schloss in der 28. Minute einen Konter zum 2:0 ab.Noch vor der Pause kamen die "Citizens" durch Aguero zum 1:2-Anschlusstreffer (45.). Doch die Elf von Pep Guardiola bekam die Partie nicht in den Griff. Goalgetter Pukki nützte in der 50. Minute einen Otamendi-Patzer, stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her – 3:1. Der zweite City-Treffer durch Rodri (88.) kam zu spät.Damit hat der Titelverteidiger nach fünf Runden bereits fünf Punkte Rückstand auf den makellosen FC Liverpool.Mit einem 4:0-Kantersieg gegen Crystal Palace schob sich Tottenham Hotspur auf den dritten Tabellenrang vor. Son (10., 23.), ein Eigentor von Van Aanholt (21.) und Lamela (42.) trafen für die Nordlondoner.Auch Chelsea feierte einen Kantersieg, setzte sich bei den Wolverhampton Wanderers mit 5:2 durch. Dabei glänzte einmal mehr Shootingstar Abraham mit einem Dreierpack (34., 41., 55.). Tomori (31.) und Mount (96.) trafen für die "Blues". Abraham mit einem Eigentor (69.) und Cutrone (85.) hatten die Wolverhampton-Ehrentreffer erzielt.Ralph Hasenhüttls FC Southampton feierte einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg bei Sheffield United. Djenepo schoss die "Saints" in der 66. Minute zum Sieg. Marcus Rashford ließ Manchester United beim 1:0 gegen Leicester City mit einem Elfmeter in der achten Minute jubeln.