300 Kilometer verfahren! Champ verpasst Turnier

Peinlicher Fehler von Snooker-Weltmeister Neil Robertson. Der Australier verpasste ein Turnier in England, weil er sich bei der Planung seiner Reise gewaltig irrte.

Robertsons Problem: In England gibt es zwei Barnsleys. Im Ort in Yorkshire hätte er an einem Turnier teilnehmen sollen. Stattdessen fuhr er aber nach Barnsley in Gloucestershire. Ein Irrtum von fast 300 Kilometern."Als ich es bemerkte war es zu spät, um noch rechtzeitig zum Turnier zu kommen", ärgerte er sich auf Twitter. Er rief den Turnierdirektor an und trat aus dem Bewerb zurück.Für Snooker-Profis gehört viel Reise zum Alltag. Vielleicht hat Robertson deswegen das Gedächtnis im Stich gelassen. Tatsache ist jedenfalls: vor zwei Jahren spielte er bereits einmal beim Turnier in Yorkshire, damals hat er noch ohne Probleme in das richtige Barnsley gefunden.