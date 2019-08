36-Sekunden-Tor von Hinteregger für Frankfurt

Starker Bundesliga-Auftakt für Eintracht Frankfurt! Die Truppe von Coach Adi Hütter jubelt dank ÖFB-Legionär Martin Hinteregger.

Erstes Spiel, erster Sieg für Frankfurt! Die Eintracht feierte beim Bundesliga-Auftaktspiel gegen Hoffenheim einen 1:0-(1:0)-Erfolg. Maßgeblichen Anteil am ersten "Dreier" in der Liga hat ÖFB-Legionär Martin Hinteregger.Und zwar mit einem Blitztor. Noch nicht einmal eine Minute war gespielt, als Kostic den Ball nach einem Freistoß von links in den Strafraum zirkelte. Dort stand Hinteregger völlig alleine, nahm den Ball volley und schoss ihn nach 36 Sekunden sicher zum 1:0 über die Linie.Noch vor der Pause jubelten die Gäste über den vermeintlichen Ausgleich. Geiger vollendete nach Doppelpass mit Zuber ins Tor der Hessen, doch der Treffer wurde nach Video-Studium nicht gegeben – Abseits von Teamkollege Rupp.Ex-Salzburg-Star Diadie Samassekou startete bei Hoffenheim auf der Bank, der teuerste Neuzugang der Klubgeschichte wurde in der 64. Minute eingewechselt. Stefan Posch stand in der Startformation. In der 54. Minute verhinderte er das zweite Tor für Frankfurt, als er einen Kohr-Kopfball auf der Linie entschärfte.In Minute 76 bangten die Gastgeber um Hinteregger. Nach einer Grätsche gegen Belfodil blieb er liegen, hielt sich das Knie und deutete an, ausgewechselt werden zu wollen – doch nach einer Behandlung biss er die Zähne zusammen und spielte weiter.Für die Fans gab es damit bis auf das Hinteregger-Blitztor keine weiteren Treffer zu sehen. Aus Sicht der Eintracht kein Problem, immerhin gibt es drei Punkte zum Saisonauftakt. Kommenden Samstag trifft Hoffenheim zu Hause auf Werder Bremen, auf Frankfurt wartet am Samstag das Gastspiel bei RB Leipzig. (red)