4:0 gegen Union! Leipzig-Jubel ohne Stimmung

Das historische erste Spiel von Union Berlin in der deutschen Bundesliga geht in die Hose! Gegen RB Leipzig hatte auch der Stimmungs-Boykott keinen Effekt.

Das erste Spiel der Klubgeschichte in der obersten Spielklasse hätten sich die Fans v0n Union Berlin vermutlich anders vorgestellt. Die "Eisernen" kassierten im Heimspiel gegen RB Leipzig eine klare 0:4-Niederlage. Die "Bullen" ließen sich den Jubel trotz eines Stimmungs-Boykotts nicht vermiesen – und jubelten auch dank eines starken Marcel Sabitzers.Der ÖFB-Legionär erzielte das 2:0 (31.) selbst, lieferte die Assists zum 1:0 durch Halstenberg (16.), 3:0 durch Werner (42.) und 4:0 durch Nkunku (69.). Besonders die 1:0-Führung wird den Union-Fans nicht geschmeckt haben. Sie hatten vor der Partie einen 15-minütigen Stimmungs-Boykott angekündigt, um gegen das "Konstrukt" RB Leipzig zu protestieren. Gerade als es im Stadion wieder laut wurde, gelang den Gästen der erste Treffer gegen die Truppe von Kapitän und Ex-Rapidler Christopher Trimmel.Leipzig hätte sogar noch höher gewinnen können, doch ein vermeintlicher Treffer von Klostermann wurde nach Video-Beweis nicht gegeben (23.) – Poulsen hatte den Ball mit der Hand an Klostermann weitergeleitet.Am Ende bleibt der klare Auftaktsieg von Leipzig, das sich in der Tabelle mit der Tordifferenz von 4:0 hinter Dortmund (5:1) auf Platz zwei einreiht. Kommenden Sonntag wartet der Heim-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt mit Coach Adi Hütter und ÖFB-Legionär Martin Hinteregger. Union Berlin ist Schlusslicht und muss im Gastspiel bei Augsburg auf die ersten Punkte hoffen. (red)