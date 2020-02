4:1! LASK sichert mit Blitz-Toren Tabellenspitze ab

Der LASK bleibt Bundesliga-Tabellenführer! Mit einem klaren Heimsieg gegen spusu St. Pölten sicherten die Stahlstädter Platz eins ab. Dazu reichte eine starke Anfangs-Phase.

Nur 13 Minuten dauerte es, bis die Partie in Linz entschieden war. Klauss (7.) und Balic (9., 13.) stellten in Windeseile auf 3:0 für die Hausherren. Doch auch die St. Pöltner konnten schnell anschreiben: Muhamedbegovic (19.) verkürzte nach einem Eckball auf 1:3.Doch die Partie war entscheiden, Haudum (41.) sorgte mit dem 4:1 noch für den Endstand, weil Klauss in der Nachspielzeit nur an der Stange scheiterte. Der LASK triumphierte mit sechs Umstellungen nach dem 1:1 in der Europa League gegen Alkmaar. Ramsebner, Potzmann, Haudum, Tetteh, Klauss und Balic (Startelf-Debüt gegen seinen Ex-Klub) liefen von Beginn an auf.Salzburg bleibt damit auf jeden Fall hinter den Oberösterreichern. Siegen die "Bullen" heute (17 Uhr) bei Austria Wien, können sie den Rückstand auf einen Punkt verkürzen.In der nächsten Runde empfängt der LASK am Sonntag (17 Uhr) Hartberg. Salzburg läuft zeitgleich auswärts gegen Altach auf.