5:3-Spektakel! England stoppt den Kosovo-Lauf

Englands Fußball-Nationalteam stürmt weiter durch die EM-Qualifikation. Die "Three Lions" schossen das Überraschungsteam Kosovo in einem Tor-Spektakel mit 5:3 aus dem Stadion, führten dabei bereits mit 5:1.

Dabei erlebte der WM-Halbfinalist in Southampton nach nur 50 Sekunden die eiskalte Dusche. Einen Keane-Pass fing Muriqi ab, spielte auf den Ex-Salzburger Berisha, der zum sensationellen 1:0 einschoss (1.).Doch dann warfen die "Three Lions" die Tormaschine an. Sterling (8.), Kane (19.), ein Vojvodina-Eigentor (38.) und ein Sancho-Doppelschlag (44., 45+1.) brachten die Engländer mit 5:1 in Front.Doch nach dem Seitenwechsel war der Faden bei den Gastgebern gerissen. So kam der Kosovo nach einem sehenswerten Berisha-Schlenzer (49.) und einem von Muriqi versenkten Elfer (55.) auf 3:5 heran. Kane scheiterte daraufhin mit einem Strafstoß an Keeper Muric (66.). Doch danach gelang auch den Kosovaren nichts mehr.Damit endete auch der sensationelle Erfolgslauf des Kosovo nach 15 ungeschlagenen Spielen in Serie. England hält nach vier Spielen bei zwölf Punkten und dem beeindruckenden Torverhältnis von 19:4. Im Parallelspiel siegte Tschechien in Montenegro mit 3:0.