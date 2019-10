700. Tor, Ronaldo bangt! England ärgert Fan-Eklat

Finale Phase in der EM-Quali! Cristiano Ronaldo reicht ein Meilenstein nicht für das Endrunden-Ticket, auch England muss noch warten – und ärgert sich über einen Fan-Skandal.

Bei Portugals 1:2 in der EM-Quali gegen die Ukraine erzielte Cristiano Ronaldo per Elfmeter (72.) sein 700. Karriere-Tor. Doch das vorzeitige Ticket zur Endrunde in Gruppe B lösten die Hausherren. Serbien ist nach dem 2:1 in Litauen nur einen Punkt hinter den Portugiesen Dritter.In Gruppe A verwehrte der Kosovo mit einem 2:0 gegen Montenegro den Engländern die vorzeitige Quali. Die „Three Lions" siegten in Bulgarien zwar 6:0, das Spiel stand aber mehrmals vor dem Abbruch. Grund: rassistische Rufe von der Tribüne.Das Rennen um die EM-Tickets bleibt in Gruppe H spannend: Nach Frankreichs 1:0 durch Giroud (76., r.) glich Ayhan (82.) für die Türkei aus. Island (2:0 gegen Andorra) fehlen zwei Runden vor Schluss vier Punkte auf das Spitzenduo.