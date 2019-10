9.500 €: Philippa bekam ihr Gehalt auch in Karenz

Informationen der APA zufolge bezog Philippa Strache ihr Gehalt als Social Media-Beauftragte auch während sie in Karenz war.

Philippa Strache, die für die FPÖ bis vor kurzem nicht nur als ehrenamtliche Tierschutzbeauftragte tätig war, sondern auch als Social Media-Expertin der Partei fungierte, hat dafür ein ordentliches Gehalt ausgezahlt bekommen.Neuesten Informationen zufolge bekam sie die 9.500 Euro sogar während ihrer Karenzzeit ausgezahlt. Das berichtet die APA am Mittwoch Die Enthüllung, dass Philippa als Social Media-Beauftragte 9.500 Euro im Monat von der Partei bezahlt bekam, stammt aus "Heute". Wir berichteten schon hier ausführlich darüber Ihr Mann, Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, verteidigte ihre Tätigkeit jüngst in nächtlichen Facebook-Kommentaren: Sie sei eine Expertin auf dem Gebiet, "welche unsere moderne Kommunikation (Facebook, Twitter, Instagram) auf Platz 1 in der politischen Landschaft gebracht hat ."